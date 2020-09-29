رئيس الوزراء اليوناني: نتطلع لتعزيز العلاقات الراسخة بين أثينا وواشنطن

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات الراسخة بين أثينا وواشنطن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، عزم بلاده الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت.

وبهدف ردع تركيا، وفي مؤشر على قرب اندلاع الحرب بين اليونان وتركيا،أعلنت اليونان،، نشر قوات عسكرية في مياه البحر المتوسط لمواجهة الاعتداءات التركية.

ووفق وسائل إعلام دولية وعربية فإن الحكومة اليونانية أعلنت هذا التحركٍ العسكري الجديد لردع تركيا، ما يجعل اندلاع الحرب بين الطرفين على الأبواب.

وقالت الحكومة اليونانية، إنها نشرت قواتٍ عسكرية لها في جزر بحر إيجه، رداً على نشر تركيا قوات لها في الساحل، بحيث تبقى القوتان في موازة بعضهما البعض.

وذكرت الحكومة اليونانية أنها لن توافق على سحب قواتها من الجزر الموجودة في بحر إيجة، مشيرة بذلك إلى ضرورة انسحاب تركيا أولًا.

ومن شأن الخطوة اليونانية الجديدة وسط التصعيد التركي دفع المنطقة إلى حالة التوتر بين الدولتين، وهو ما يضر بجهود التوصل لحل برعاية أوروبية.

ويأتي التوتر الجديد وسط زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هذا الأسبوع، إلى اليونان في زيارة يعرب خلالها عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة.