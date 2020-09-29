"الكهرباء": 600 مليون جنيه لتطوير الشبكة في كفر الشيخ

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها نفذت استثمارات خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2020 بقيمة 600 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهربائية في نطاق قطاع كفر الشيخ إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والذي استفاد منها عدد 132 قرية بإجمالي عدد المشتركين بالقطاع 1,1 مليون مشترك.





وأوضحت وزارة الكهرباء أن اعمال التطوير شملت استحداث عدد (70) مقر شبكات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة ( hand held ) للمقرات، كما تم تركيب إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (88) لوحة حتى تاريخه.، و إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (4798.09) كم حتى تاريخه، وإجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط (2338.75) كم حتى تاريخه، وإجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (8710.26) كم حتى تاريخه ، وإجمالي طول الكابلات جهد منخفض (549.51) كم حتى تاريخه ، و إجمالي عدد المحولات (5597) محول بإجمالي قدرة (1506.116) م.ف.ا حتى تاريخه ، كما تم إضافة (64.02) كم كابلات جهد متوسط ، (1.98) كم جهد هوائى جهد متوسط ، (1.21) كم كابلات جهد منخفض ، ( 2.19) كم هوائى جهد منخفض ، عدد (16) محول بقدرة (11.226) م.ف.ا ،عدد (1) لوحة توزيع خلال شهر يونيو 2020.





وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالي المنفذ من خطة الاستبدالات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 مبلغ (23) مليون جنية وبلغ ، إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 مبلغ (116)مليون جنيه، موضحة أن تلك الأعمال أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .





وأضافت الوزارة أنه لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .





وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.





كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.