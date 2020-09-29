أهلي جدة يسعى لضم البرازيلي ماريو كوستا

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن نادي أهلي جدة السعودي قام بالتفاوض رسميًا مع إدارة نادي سانتوس البرازيلي من أجل التعاقد مع ماريو كوستا .





وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن أهلي جدة قدم عرضا بلغت قيمته مليون و500 ألف دولار لضم كوستا البالغ من العمر 30 عاما.





وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي تنتظر موافقة سانتوس وذلك من أجل اتمام الاتفاق مع اللاعب حول شروطه الشخصية.





وينتهي عقد كوستا مع سانتوس في ديسمبر من عام 2022.





وسبق لكوستا أن لعب لعدة أندية مثل جريميو وفيتوريا وكروزيرو وسييرا وجوياس وإنترناسيونال في الدوري البرازيلي بالإضافة غلى فريق تشانجتشون الصيني.





وأنهى أهلي جدة الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث، كما أنه وصل إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه مواطنه فريق النصر غدا الأربعاء.