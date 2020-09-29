"بالم هيلز" تعتزم شطب وإنهاء برامج شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:27 م
بالم هيلز
بالم هيلز
نيفين سمير
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أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن تقديم طلب إلغاء قيد وشطب برنامج شهادات الإيداع الدولية من القائمة الرسمية و السوق الرئيسي لبورصة لندن.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  ان إجراءات إلغاء القيد والشطب لبرنامج شهادات الإيداع الدوليه ستدخل حيز النفاذ في 22 ديسمبر 2020 .

وقد تقدمت الشركة بطلب إلغاء القيد و التداول علي شهادات الإيداع الدولية الخاصة بها بسبب تقلص و محدودية السيوله وحجم التداول علي شهادات الإيداع الدولية الخاصه بها والمقيده بالقائمة الرسمية والسوق الرئيسي لبورصة لندن.

مع العلم بأن كل شهاده إيداع دوليه تمثل ٢٠ سهًما عاديًا من أسهم الشركة. وسيستمر قيد وتداول الأسهم التي تمثلها شهادات الإيداع الدولية في البورصة المصرية.

وارتفع سهم الشركة في البورصة اليوم بنسبة 0.30% ليصل سعره الي 3.3 جنيه

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