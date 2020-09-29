"السويس للأسمنت" تقرر الإستحواذ بشكل كامل علي أسهم " أسمنت بورتلاند "

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أن شركة السويس للأسمنت قررت ، تقديم عرض شراء بغرض الاستحواذ على 100 % من رأس المال المصدر لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، بسعر 7.18 جينه للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم،  أن قرار المجلس تضمن كذلك شطب الشركة المستهدفة بالعرض شطباً اختيارياً من البورصة المصرية فور تنفيذ عملية عرض الشراء.

وقالت السويس للأسمنت، إن قرار الشركة جاء في ضوء رغبة مجموعة HeidelbergCement France SAS -الشركة الأم لشركة سيمون فرانسا، التي تمتلك بصورة مباشرة وغير مباشرة 55.8 % من أسهم السويس للأسمنت- في تقديم عرض شراء على أسهم الشركة.

وعندما  كانت الشركة مساهم بنسبة 66.12 % من رأس المال المصدر لأسمنت بورتلاند طره اقترح ممثلو الشركات التابعة لـHeidelbergCement France SAS أن تقدم السويس للأسمنت الاستحواذ على كامل أسهم أسمنت بورتلاند طرة حفاظاً على حقوق المساهمين".

وحققت السويس للأسمنت خسائر بلغت 709.31 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 356.49 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.

كما حققت أسمنت بورتلاند طره المصرية خسائر بلغت 151.97 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 461.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2020 إلى 83.8 مليون جنيه، مقابل 473.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.

وارتفع سهم الشركة اليوم بنسبة 3.1% ليصل سعرة حتي الأن الي 7.8 جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من هيئة البريد بشأن إرسال الطرود

منذ ساعة و نصف

كلوب يدافع عن محمد صلاح ضد أرسنال

منذ أقل من ساعتين

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الرقابة المالية "توافق علي نشر إفصاح عرض الشراء الإجباري على "السويس للأكياس"

ارتفاع أرباح "مصر للأسمنت" بنسبة 44% خلال النصف الأول

301.8 مليون جنيه خسائر "السويس للأسمنت " خلال 6 شهور .. 3 معلومات عن الشركة .. تعرف عليها

أخبار البورصة .. تراجع خسائر أسمنت بورتلاند بنسبة 61% خلال 9 شهور

عمومية " الأسكندرية للأسمنت " توافق علي شطب أسهمها إختيارياً من البورصة

92.7 مليون جنيه خسائر "دايس" خلال النصف الأول من 2020

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

قرار عاجل من هيئة البريد بشأن إرسال الطرود

11:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟