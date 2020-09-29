"السويس للأسمنت" تقرر الإستحواذ بشكل كامل علي أسهم " أسمنت بورتلاند "

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أن شركة السويس للأسمنت قررت ، تقديم عرض شراء بغرض الاستحواذ على 100 % من رأس المال المصدر لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، بسعر 7.18 جينه للسهم.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن قرار المجلس تضمن كذلك شطب الشركة المستهدفة بالعرض شطباً اختيارياً من البورصة المصرية فور تنفيذ عملية عرض الشراء.





وقالت السويس للأسمنت، إن قرار الشركة جاء في ضوء رغبة مجموعة HeidelbergCement France SAS -الشركة الأم لشركة سيمون فرانسا، التي تمتلك بصورة مباشرة وغير مباشرة 55.8 % من أسهم السويس للأسمنت- في تقديم عرض شراء على أسهم الشركة.





وعندما كانت الشركة مساهم بنسبة 66.12 % من رأس المال المصدر لأسمنت بورتلاند طره اقترح ممثلو الشركات التابعة لـHeidelbergCement France SAS أن تقدم السويس للأسمنت الاستحواذ على كامل أسهم أسمنت بورتلاند طرة حفاظاً على حقوق المساهمين".





وحققت السويس للأسمنت خسائر بلغت 709.31 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بلغت 356.49 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.





كما حققت أسمنت بورتلاند طره المصرية خسائر بلغت 151.97 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 461.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2020 إلى 83.8 مليون جنيه، مقابل 473.2 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.



