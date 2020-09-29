بإطلالة بيضاء.. مى الغيطى على الشاطىء فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مى الغيطى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مى الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء قصير، وجيب زيتى وكانت جالسة على إحدى الشواطئ، وكأنها تودع أيام الصيف.

وكانت أخر أعمال مى الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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