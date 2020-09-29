تسجيل 8232 إصابة جديدة بفيروس كورونا بروسيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8232 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

سجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا حادًا في معدل الوفيات اليومية إلى 160 حالة، لتبلغ الحصيلة مليونا و167805 إصابات، منها 20545 وفاة.

 

وبحسب مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا، تماثل 6479 مريضا بكوفيد-19 للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 952399، فيما تبقى هناك 184961 حالة نشطة.

 

وفي العاصمة موسكو واصل معدل الإصابات ارتفاعه ليبلغ 2300 اليوم مقابل 2217 أمس، مع زيادة ملحوظة في عدد الوفيات اليومية بواقع 23 مقابل 16 أمس، حيث أصبحت الحصيلة 290232 إصابة و5203 وفيات.

 

وعدد حالات الشفاء في المدينة بلغ 247301 مع تعافي 1127 شخصا خلال اليوم الماضي.

 

ووسط زيادة مؤشرات تفشي الوباء، قررت سلطات موسكو تمديد عطلة الخريف المدرسية لأسبوعين بدلا من أسبوع واحد، وإعلانها في كافة المدارس بالتزامن اعتبارا من الاثنين المقبل 5 أكتوبر.

 

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