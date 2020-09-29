إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم والحجارة بالمنيا



تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بفض مشاجرة، بين عائلتين بقرية بلنصورة بدائرة المركز، بسبب خلافات قديمة.



تسببت المشاجرة، في إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفي أبوقرقاص العام.



وتم القبض على متهمين، من الجانبين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.



وعلى جانب اخر تمكن ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال محافظة المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات بتعرض محلات للسرقة بمركز العدوة.



وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لفحص البلاغ، حيث تبين قيام 3 أشخاص (م.ع 17 سنة وشقيقه حمادة 21سنة طالب ونجل عمومتهم ع. ر)، جميعهم طلاب وبينهم شقيقان، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المحلات بقرية الشيخ مسعود وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.



أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم، والحجارة، بسبب خلافات قديمة، في المنيا.