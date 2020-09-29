مشتريات المصريين والعرب تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء ، وسط مشتريات محلية وعربية ومبيعات أجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.22% ليصل عند عند 1994.2 قطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.53%، ليصل في منتصف الجلسة عند 2033.6 نقطة.

وارتفع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 0.52%، عند مستوى 2933.3 نقطة.



وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 2.1 مليار جنيه، ليصل في تلك اللحظات عند 619.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 122.3 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 119.3 مليون جنيه و3.3 مليون جنيه على التوالي.

وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 774.7 جنيه، من خلال 198.6مليون سهم، عبر 18.4ألف صفقة.

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