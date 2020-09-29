إصابة 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة بالمنيا



وعلى جانب اخر تمكن ضباط وحدة مباحث مركز العدوة شمال محافظة المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات بتعرض محلات للسرقة بمركز العدوة.



وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال والرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة لفحص البلاغ، حيث تبين قيام 3 أشخاص (م.ع 17 سنة وشقيقه حمادة 21سنة طالب ونجل عمومتهم ع. ر)، جميعهم طلاب وبينهم شقيقان، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المحلات بقرية الشيخ مسعود وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.



أصيب 3 أشخاص، الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» شمال بوابة الرسوم بمركز المنيا، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص.تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.