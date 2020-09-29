ري القناطر يواصل أعمال القياسات اليومية للترع ومياه النيل (صور)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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واصلت إدارة رى القناطر الخيرية بقيادة المهندس أشرف درويش مدير الإدارة، أعمال القياسات اليومية التي تقوم بها الإدارة لأفمام الترع الرئيسية والرياحات وفرعي النيل، وذلك في إطار ضبط المناسيب وتصرفات الأفمام، حيث تم اليوم قياس تصرف الرياح البحيري والرياح الناصري.

وبدوره أكد المهندس أشرف درويش مدير إدارة رى القناطر الخيرية بالقليوبية، أنه فى إطار الاستعدادت لموسم الأمطار والسيول تقوم الإدارة بمتابعة إجراء صيانة وإصلاح للحفار "كوبيلكو" لدعم منظومة التطهيرات الذاتية بالإدارة وأعمال الطوارئ، إلى جانب استكمال تغيير جنازير لبوابات فم فرع دمياط ليصل إجمالي ما تم تجديده إلي 40 جنزيرا "12 بوابة".

وأضاف "درويش"، أنه يتم متابعة أعمال الصيانة الدورية لجرار "محمد علي"، لسحب الحفارات عند الطوارئ داخل مجري النيل، وأيضا صيانة وتشحيم الوايرات الخاصه بالونش الشرقي لقناطر "أدفينا"، وأيضا متابعة أعمال صيانة وإصلاح للأسوار الحديدية على كورنيش الرياح المنوفى.
ري القناطر يواصل أعمال القياسات اليومية للترع ومياه النيل (صور)
ري القناطر يواصل أعمال القياسات اليومية للترع ومياه النيل (صور)
ري القناطر يواصل أعمال القياسات اليومية للترع ومياه النيل (صور)
ري القناطر يواصل أعمال القياسات اليومية للترع ومياه النيل (صور)
ري القناطر يواصل أعمال القياسات اليومية للترع ومياه النيل (صور)
ري القناطر يواصل أعمال القياسات اليومية للترع ومياه النيل (صور)

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