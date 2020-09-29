إخماد حريق بـ 4 مخازن خردة بالمنطقة الصناعية بالمنيا



وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.





نجح فريق الحماية المدنية بالمنيا في إخماد حريق بـ 4 مخازن خردة بالمنطقة الصناعية.تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق بـ 4 مخازن خردة، خلف مصنع الأكسجين بالمنطقة الصناعية شرق النيل.انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم إخماده وعدم امتداده للأماكن المجاورة دون أضرار بشرية.تحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائي بتحديد أسباب الحريق والبحث الجنائي بالتحري.وعلى جانب اخر بدت نيابة مغاغة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التحقيق في واقعه قتل مزارع في العقد الرابع من العمر مصرعه، على يد عاطل أسدى له 8 طعنات بأماكن متفرقة من الجسم إثر وقوع مشاجرة بينهما على خلافات الجيرة بقرية طنبدي بمغاغة شمال محافظة المنيا.وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بمقتل فلاح بمركز مغاغة.وعلى الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، والرائد عبدالرحمن غزاوي معاون المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل ع.م 35 سنة فلاح، مقيم بقرية طنبدي، على يد ج.ا 25 سنة، عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة قام خلالها المتهم بتسديد 8 طعنات للمجني عليه فسقط قتيلا في الحال.