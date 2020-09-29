النيابة العامة تصرح بدفن جثامين 5 من ضحايا "بلاعة صرف" مجزر آلي بالبحيرة (أسماء)

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صرحت النيابة العامة بكوم حمادة بأشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة، بدفن 5 جثامين ضحايا غرق بلاعة صرف مخلفات بمجزر آلي خاص بنطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة.



وشهد مركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، واقعة مؤسفة حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم اختناقا داخل بلاعة صرف بمحزر آلي خاص بطريق ماستر متفرع من طريق الأكسدة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اخطارا من شرطة النجدة بالواقعة وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين قيام أحد العمال بالمجرز الآلي بفتح بلاعة الصرف الخاص بالمجرز لتسليكها وعقب نزوله فيها تعرض للاختناق وتوفي وأعقب نزول باقي الضحايا واحد تلو الآخر وقيام المصابين بارتداء ماسكات وانتشال الجثث.



والمصابون هم كل من، "أحمد. ح. ص" 32 عامًا ومقيم بمركز بدر، "حمادة. م. ح" 25 عامًا ومقيم بمركز بدر، " محمود. س. ا" 35 عامًا ومقيم بمركز بدر وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.



فيما تم نقل جثة كل من "رضا. ع.ع" 40 عامًا ومقيم بكوم حمادة، "محمود. م. م" 39 عامًا ومقيم بالمنوفية لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون المركزي، وتم نقل 3 جثث آخرون لمستشفى السادات بالمنوفية وهم "محمد. أ. ع، عطوة. ع. ع، السيد.م.ص"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وقررت التصريح بدفن جثث الضحايا لعدم وجود شبهه جنائية.



وقال شهود عيان داخل المجزر، أن الواقعة حدثت داخل شركة إجبتانا للصدور للتنميه الزراعية والداجنة الكائنة بطريق المطار ما بين مركز بدر بالبحيرة ومركز السادات بالمنوفية، حيث فوجئوا بنزول شاب لتسليك بلاعة الصرف وحدث له اختناق ولم يخرج، فنزل وراءه آخر لانقاذه، لكنه اختنق وتوفي، وتوالى باقي المتوفين والمصابين للنزول، محاولة منهم لانقاذهم لكن باءت بالفشل، وخرجوا جثث هامدة بعد أن أحضرت الشركة موتور لشفط المياه.