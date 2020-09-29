في لفتة إنسانية.. أمن السويس يوفر سيارة لنقل سيدة فقدت وعيها لمنزلها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة مديرية أمن السويس بنقل سيدة لمسكنها، عندما لاحظ أحد الأقوال الأمنية أثناء المرور بدائرة قسم شرطة السويس بوجود سيدة مسنة فاقدة للوعى، وتم توفير سيارة لنقلها وتوصيلها للمنزل.

الأمر الذى لاقى إستحسان من المواطنين بالمنطقة، حيث أشادو بالدور الإنسانى الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الدعم للمواطنين فى شتى المجالات.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى ومراعاة حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمواطنين فى شتى المجالات.

وفي سياق أخر، قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن المنوفية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.


كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.


جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

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