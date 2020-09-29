انتشال جثة غريق بالمنيا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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انتشل أهالي قرية أم خمسة بمركز ملوي جثة غريق من ترعة سري باشا بالقرية.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بقيام أهالي قرية أم خمسة، التابعة لمجلس قروي قلندول بمركز ملوي، بانتشال جثة غريق من مجري ترعة سري باشا، أمام القرية.

تم نقل الجثمان إلى مستشفي ملوي العام للتعرف عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب اخر بدت نيابة مغاغة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، التحقيق في واقعه قتل مزارع في العقد الرابع من العمر مصرعه، على يد عاطل أسدى له 8 طعنات بأماكن متفرقة من الجسم إثر وقوع مشاجرة بينهما على خلافات الجيرة بقرية طنبدي بمغاغة شمال محافظة المنيا.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بمقتل فلاح بمركز مغاغة.

وعلى الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، والرائد عبدالرحمن غزاوي معاون المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل ع.م 35 سنة فلاح، مقيم بقرية طنبدي، على يد ج.ا 25 سنة، عقب وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة قام خلالها المتهم بتسديد 8 طعنات للمجني عليه فسقط قتيلا في الحال.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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