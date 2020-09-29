المقاولون يوافق مبدئيًا على سفر يوسف حسن لمعايشة فى بلجيكا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ترحيب النادي مبدئيا على سفر يوسف حسن لاعب الفريق مواليد 2003 إلى بلجيكا لخوض فترة معايشة مع أحد اندية الدوري الممتاز.


وأكد فتحي أن الاتصالات مستمرة مع النادي البلجيكي لتحديد تفاصيل رحلة اللاعب الفترة التي سيقضيها في بلجيكا على ان يتم إعلان القرار النهائي للمقاولون بعد وضع الرتوش على الاتفاق النهائي.


وقال فتحي ان مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح تولي أولوية دائما لمنح فرص للاعبين لخوض تجارب احترافية في أوروبا وترحب بالعروض التي تصل للنادي وفور تلقي المجلس العرض الرسمي رحب به على الفور ولكن هناك بعض التفاصيل سيتم حسمها قبل إرسال الموافقة الرسمية والترتيب لسفر اللاعب.

أخبار تهمك

مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

منذ أقل من ساعة

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

كلوب يدافع عن محمد صلاح ضد أرسنال

منذ ساعة و 27 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من هيئة البريد بشأن إرسال الطرود

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

قرار عاجل من هيئة البريد بشأن إرسال الطرود

11:13 ص

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟