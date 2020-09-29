تأجيل محاكمة كيميائي بتهمة اختلاس 281 وحدة دم من إحدى المستشفيات التعليمي

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أجلت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار عادل الغويط، محاكمة كيميائى تحاليل بتهمة اختلاس عدد 281 وحدة دم من إحدى المستشفيات التعليمى لجلسة 4 أكتوبر المقبل







كانت النيابة وجهت للمتهم تهمه اختلاس 281 وحدة دم باجمالى مبلغ 32 الف و720 جنية، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع بان قام بصرف وحدات دم على سند من أوامر صرف مزورة لاعمال اثاره وستره لجريمة الاختلاس، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتى التزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطا لايقبل التجزئه ذلك انه في ذات الزمان ووبصفته ارتكب تزوير في محررات رسمية وهى ايصالات صرف ودفتر سجلات حجز وصرف الدم وذلك بطريق الاصطناع بان قام باصطناع توقيعات الممرضات والأطباء التابعين لمستشفى المطرية التعليمى بما يفيد استلامهم لوحدات الدم على خلاف الحقيقة.