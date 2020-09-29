"بكالوريوس الهندسة بـ12 ألف جنيه".. أجهزة الأمن تداهم كيانا تعليميا مخالفا بالدقي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص للإحتيال على راغبي الحصول على شهادات عليا والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بمحافظة بالغربية بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، للنصب والإحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا لإحدى الجامعات الأجنبية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسى ببطاقات الرقم القومي والإشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات، وقام بتنظيم دورات تدريبية وهمية فى المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسى، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه عن العام الدراسى الواحد من كل دارس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه بمقر الأكاديمية المشار إليها وعُثر بداخلها على 2 شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبتان لجامعة أجنبية "مزورتان بالكامل"، 2 شهادة قياس مستوى مهارة "مزورتان بالكامل"، 18 صورة شهادة دراسة فى مجالات مختلفة منسوب لعدد من الجامعات المصرية يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بمنحهم شهادات دراسية مماثلة ومعتمدة من تلك الجامعات، 2 صورة لبطاقتى رقم قومى مدون بهما "الأولى الحصول على بكالوريوس هندسة، الثانية مشغل مضخات نفط وغاز" لإيهام ضحاياه بتغيير المؤهل والمهنة فى البطاقة بموجب الشهادات الممنوحة من الأكاديمية، مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والمستندات الخاصة براغبى الإلتحاق بها - 491 إيصال إستلام نقدية بلغت إجماليها 750 ألف جنيه تقريبًا، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، 3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو الشار إليه، وأمكن الإستدلال على 4 من ضحاياه والذين قرروا بأن المتهم تمكن من الإستيلاء من كلٍ منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 3 إلى 12 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إنشاء مراكز تعليمية وهمية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين.

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