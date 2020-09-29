الإتصالات: مش عايزين نعذب المواطن ونطلعه الدور تاني يختم (فيديو)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المهندس خالد عطار، نائب وزير الإتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن مصر تحقق نقلة كبيرة في عملية التحول الرقمي.

وأضاف "عطار"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: "أننا نأمل القضاء على الملفات، واختم في الدور التاني، وأكلم فلان علشان يساعدني، وألا يمثل التعامل مع الخدمات الحكومية عذاب للمواطن". 

وتابع نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أن كافة جهات الدولة تبذل جهد كبير منذ عامين لتنفيذ التحول الرقمي بدعم من القيادات السياسية، مشددًا على أن جائحة كورونا قضت على خوف المواطنين من التعامل الرقمي والسداد الإلكتروني واستخدام المحفظة الإلكترونية، منوهًا بأن التعاملات الإلكترونية زادت للضعف خلال أزمة كورونا، وأصبح لدى الشعب المصري القدرة على التعامل رقميًا.

وأوضح "عطار"، أن جائحة كورونا أثبتت أن فكرة أن الشعب المصري غير قادر على التعامل مع التكنولوجية مدحوضة وغير موجودة.

والتقى محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بمقر الوزارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية في دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية، وكذلك بالمحافظات.

وذكر البيان أن الاجتماع تناول استعراض خطه التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي، وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، ومنها برنامج تدريب المسؤول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين، والذي يتم بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظه أونلاين.

وأكد محمود شعراوي اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات، بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات، ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

وشهد اللقاء أيضًا البرنامج الجاري إعداده لتدريب نحو 80 موظفًا بـ5 محافظات، والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونيًا بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكذا التعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجيًا ومؤسسيًا وربطها بشبكة الكترونية مع مركز سقارة.

واستعرض اللقاء إمكانية التعاون بين الوزارتين لتأهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلي على غرار شهادة الـicdl، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الألي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز.

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