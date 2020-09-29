إصابة 6 أشخاص بالطريق الصحراوي الغربي إثر انقلاب سيارة بالمنيا

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أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا، وتحرر المحضر اللازم.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ أمام قرية 8 تبين إصابة 6 أشخاص من بين كسور بالقدم واليد وسحجات وكدمات وشبة ارتجاج بالمخ.



تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الغربي بالمنيا.

