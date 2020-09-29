ضبط سيارة محملة بنصف طن كابلات كهربائية بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة نقل محملة بحوالى نصف طن من مهمات شركة الكهرباء بالدقهلية ومخزن بداخله كمية من مهمات الشركة.



فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث كهرباء الدقهلية بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء أثناء القيام بحملة أمنية لمكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى والمرور على المحطات بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية من ضبط سيارة نقل محملة، 100 متر كابل جهد متوسط وزنت حوالى نصف طن خاصة بمهمات شركة الكهرباء، مبلغ مالى قدره 29 ألف جنيه، بحوزة سائق، عاملين – مقيمين بمحافظة القليوبية.





بمواجهة المتهمين إعترفوا بتحصلهم على الكابلات المضبوطة من فنى بشركة توزيع الكهرباء – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية ) والتى كان يحتفظ بها بأحد المخازن الخاصة به نظير مبلغ مالى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن الخاص بالمتهم وتم ضبط 70 متر كابلات ضغط متوسط، 15 متر كابلات ضغط منخفض، عامود إنارة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإستيلاء على المال العام.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.





وفي سياق أخر، قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن المنوفية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.





كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.



