بيراميدز يخطط لخطف علي معلول بـ45 مليون جنيه
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:33 م
الفجر الرياضي
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يخطط نادي بيراميدز لخطف علي معلول ظهير أيسر الأهلي كما فعلها مع رمضان صبحي عندما نجح في التعاقد معه من هيديرسفيلد الإنجليزي.
ويرغب بيراميدز في التعاقد مع معلول بمقابل راتب مغري وهو 45 مليون جنيه في
الموسم المواحد حال قبوله العرض ليصبح أغلى لاعب في الدوري المصري.
ويحاول بعض نجوم بيراميدز إقناع معلول بالعرض رغم أن اللاعب يتمسك
بالاستمرار في القلعة الحمراء حتى نهاية عقده خلال الموسمين المقبلين.
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