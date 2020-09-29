جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ

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قام صباح اليوم السيد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية بتفقد مقر مجلس الشيوخ وملحقاته للوقوف على ما يجري فيها من أعمال تجديدات ختامية، ومدى جاهزيتها لإستقبال السادة أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع إنعقادها خلال شهر أكتوبر القادم.

والجدير بالذكر أن الوزير يترأس اللجنة المالية والإدارية التي تقوم بنقل الأصول المقررة لمجلس الشيوخ إلى حين إنتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (141) لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وقد صاحب سيادته في تلك الجولة السيد المستشار محمود فوزي ــ الأمين العام لمجلس النواب والسيد المستشار محمود إسماعيل عتمان ــ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وشدد سيادته على ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية في أجل مناسب.