بارتوميو يدرس الاستقالة من رئاسة برشلونة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:11 م
بارتوميو
بارتوميو
وكالات
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يدرس جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني الاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني في الأيام المقبلة.

 

حسب راديو كاتالونيا، بدأ صباح اليوم التحقق من صحة توقيعات حملة سحب الثقة عن رئاسة بارتوميو، بشعور معين بالانهزامية داخل مجلس إدارة البارسا.

 

وهناك تشاؤم لدى مجلس إدارة برشلونة الحالي بشأن حملة سحب الثقة، ولذلك يفكر بارتوميو في الاستقالة من رئاسة برشلونة، وعدم استكمال فترة ولايته حتى فترة الانتخابات المقبلة المقرر لها في مارس (آذار) لعام 2021.

 

وكان مجلس إدارة برشلونة وافق على القرار المتخذ في اجتماع يوم 17 أغسطس (آب)، على إجراء الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي يومي 20 و21 مارس لعام 2021 بالتزامن مع نهاية الدور الأول، لكن قد يتغير كل شيء إذا أعلن بارتوميو استقالته من رئاسة النادي الكتالوني.

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