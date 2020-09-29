يفتتحه رئيس الوزراء.. أبرز المعلومات عن "متحف كفرالشيخ"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن متحف كفر الشيخ القومي، والمقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه خلالها عدد من الوزراء، وذلك لإفتتاح عدد من المشروعات العملاقة.

هذا المتحف المقرر افتتاحه خلال ساعات قليلة، فقد بلغت تكلفت إنشاؤه 50 مليون جنيه، ويدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، سيناريو العرض يبرز أيضًا بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ.


كما يسلط المتحف الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية، ويضم كافة معالم التراث الثقافي لكفر الشيخ بأعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

وقد تم وضع وتجربة نظم الإضاءة والإنذار ضد الحريق، والمراقبة بالكاميرات، من أهم القطع التي ستعرض هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، يضم تمثال للملك رمسيس الثاني مع الإله سخمت، كما يضم تمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، وقد تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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