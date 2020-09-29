مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
Advertisements
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي على إراحة محمد الشناوي في لقاء الترسانة المقبل في كأس مصر.

ويلاقي الأهلي نظيره الترسانة في كأس مصر غدا الأربعاء في مواجهة تبدو سهلة للمارد الأحمر نظرا لفارق المستوى بين الفريقين.

وينوي السويسري منح الفرصة لمصطفى شوبير الحارس الثالث للفريق الأحمر للظهور أساسيا أمام الشواكيش بعد إراحة الشناوي نظرا لمشاركته في المباريات الماضية بشكل متتالي في كل المسابقات.

وكان يخطط فايلر لمنح الفرصة لعلي لطفي من أجل تجهيزه لكن الحارس الثاني للأهلي تعرض لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ورغم تحول عينته لسلبية لكنه لم يشارك في التدريبات بعد حيث اكتفى بالتدريبات التأهيلية أمس ولم تكتمل جاهزيته حتى الآن.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر رينيه فايلر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار عاجل من هيئة البريد بشأن إرسال الطرود

منذ ساعة و 7 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يدافع عن محمد صلاح ضد أرسنال

منذ ساعة و 25 دقيقة

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

قرار عاجل من هيئة البريد بشأن إرسال الطرود

11:13 ص

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟