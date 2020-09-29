مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.15% في مستهل التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.15% رابحاً 12.46 نقطة ليصل إلى مستوى 8347.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.16% رابحاً 157.18 نقطة ليصل إلى مستوى 13717.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.1 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.99%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.11%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والطاقة بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%.