مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.15% في مستهل التعاملات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.15% رابحاً 12.46 نقطة ليصل إلى مستوى 8347.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.16% رابحاً 157.18 نقطة ليصل إلى مستوى 13717.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.1 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.
 
وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.99%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.11%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.22%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والطاقة بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%.
 
وقفز 115 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "معدنية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 9.91%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 8.83%، فيما تراجع 68 سهماً على رأسها سهم "أسمنت نجران" بنسبة 2.89%، ثم سهم "أسمنت حائل" بنسبة 1.96%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 219.5 مليون ريال سعودي.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السلع الراسمالية

أخبار تهمك

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كلوب يدافع عن محمد صلاح ضد أرسنال

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار عاجل من هيئة البريد بشأن إرسال الطرود

منذ ساعة و 10 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة فايلر الأخيرة في مواجهة الترسانة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 7.07% بختام جلسة منتصف الأسبوع

مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 1.01%

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.95% مع بداية تعاملات اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز0.71% في مستهل جلسة الأحد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.22%

مع بداية التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25%

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:36 ص

رحيل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

10:40 م

قرار عاجل من هيئة البريد بشأن إرسال الطرود

11:13 ص

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟