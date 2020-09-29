استقبال أول إشارة مفتوحة من القمر الصناعي "مزن سات"

أعلنت السلطات في الإمارات، أن المحطة الأرضية للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والمخصصة لتتبع القمر الصناعي "مزن سات"، استقبلت أول إشارة من القمر الصناعي الذي تم إطلاقه بنجاح، أمس الإثنين، من روسيا.

ويذكر أن المحطة، تقع في حرم الجامعة وتم إنشاؤها من قبل طلاب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من أجل تتبع القمر واستقبال البيانات منه وإرسال الأوامر بالإضافة إلى الاتصال بالأقمار الصناعية الأخرى في المدار.

ونجحت في استقبال أول إشارة من "مزن سات" أثناء مروره بأجواء دولة الإمارات في تمام الساعة الواحدة و 41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان الدكتور عبدالحليم جلاد، المشرف على مشروع "مزن سات" في أمريكية رأس الخيمة، أعرب عن بالغ السرور بنجاح التقاط الإشارة الأولى من القمر أثناء مروره بأجواء الإمارات في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقال جلاد: "في المقابل نجحنا في إرسال إشارة التقطها القمر بنجاح وهذا مؤشر مشجع ويدل على أن القمر ماض بثبات في مهمته".

وأضاف جلاد: "نتطلع لمروره غدا مساء من أجل التقاط المزيد من المعلومات والمضي قدما في المرحلة المقبلة والأهم المتعلقة بالبدء بالدوران واستقراره في المدار".