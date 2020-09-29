تجديد حبس مجدي قرقر وآخر في قضية تحالف دعم الإخوان

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، والمتهم أحمد عبد اللطيف أحمد لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف فى القضية رقم 1358 لسنة 2019، 45 يوما على ذمة التحقيقات.



عقدت جلسة التجديد محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.



ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة.



