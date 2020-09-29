تجديد حبس مجدي قرقر وآخر في قضية تحالف دعم الإخوان
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، والمتهم أحمد عبد اللطيف أحمد لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف فى القضية رقم 1358 لسنة 2019، 45 يوما على ذمة التحقيقات.
عقدت جلسة التجديد محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة.
عقدت جلسة التجديد محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة.