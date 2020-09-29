مؤشر سوق البحرين يهبط 0.24% بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.24% خاسراً 3.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 260.8 ألف درهم



