مؤشر سوق البحرين يهبط 0.24% بمستهل جلسة منتصف الأسبوع
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
نيفين سمير
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استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.24% خاسراً 3.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 260.8 ألف درهم
وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 12.45% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%.
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