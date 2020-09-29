حسني عبدربه: سعيد بفوز الإسماعيلي واللاعبين يفتقدون الثقة بشكل كبير

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى حسني عبدربه نجم نادي الإسماعيلي السابق، سعادته بانتصار الدراويش على حساب نادي طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والعودة مرة أخرى لتحقيق الانتصارات خلال الفترة الأخيرة.


وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " اتمنى أن يستغل لاعبو الاسماعيلي الفوز على حساب نادي طلائع الجيش من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة الانتصارات خلال الجولات القادمة".


وأضاف، " لاعبو الاسماعيلي يفتقدون الثقة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بيحبوا النادي وشايلين هم الجمهور ".


وواصل، " المبادرة التي قام بها اللاعبين القدامي خلال الفترة الأخيرة في منتهى الأهمية، والدليل على ذلك نجاح الفريق في تحقيق الانتصار على حساب نادي طلائع الجيش".

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