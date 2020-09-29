تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.53% خاسراً 85.330 نقطة ليصل إلى مستوى 5481.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.65% خاسراً 101.440 نقطة ليصل إلى مستوى 6050.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.20% خاسراً 52.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4345.47 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.64% خاسراً 72.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4369.65 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 242.6  مليون سهم بقيمة 43.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9093 صفقة.


 وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.36%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.68%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.45%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، 1.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.26%.
 
وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 31.83%، يليه سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.64%، ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم شركة المنار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.59% يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 9.57%، ثم سهم شركة جياد القابضة بنسبة 9.50%.
 

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