انقطاع المياه عن مصر الجديدة وألماظة و11 منطقة بالقاهرة لهذا السبب

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون– منشية البكري– الماظة- أرض الجولف – أسما فهمي – عمارات المدفعية– بعض مناطق مصر الجديدة – بعض مناطق الزيتون- بعض مناطق عين شمس – الواحة – الكيلو 4.5 – صقر قريش – الحي العاشر)، وذلك نظرأ لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه مسطرد بالإضافة إلى تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة

وتؤكدالشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن ارادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضى

أخبار تهمك

يورجن كلوب يفتح النار على كين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يدافع عن محمد صلاح ضد أرسنال

منذ 17 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

10:27 ص

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

07:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟