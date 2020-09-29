الطالع الفلكي الثّلاثَاء 29/9/2020..أسَاس التَّوَاصُل!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 19 تُوت قبطى ، 29 أيلول رُومى ، 12 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتى حلوة أوى ، إسمك إيه؟ (إسمى نرجس)-هاتى بُوسة.(أحمد ماهر من فيلم رضا بُوند-1970)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الأسد تُثلث المرّيخ فى الحَمَلْ – غربيّاً – ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى الأسد تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع المرّيخ فى الحَمَلْ ، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثّالثة فجر اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





مع هذا الإتصال الميمُون فالعلاقة بين الزهرة/الزوجة و المرّيخ/الزّوج تعنى تقوية أواصر العلاقة بينهما ، إن كن ثمّة خلاف بين زوج وزوجته فهذا الإتصال مُفيد للصلح ولكن لأن الزّهرة فى بُرجها المَلَكِى الأسد فلن تكون العلاقة الحميمة هى أساس العودة لكن العاطفة بما تشمله من حب وحنان واحترام بين الزوجين ، لذلك فهذا الإتصال مُفيد لتعارف عريس بعروس لتكون الأولويّة فى العلاقة للحب والحنان ثم تأتى فى المرتبة الثانية الغريزة الجنسية أو الرغبة الحميمة ، كما أنه مُفيد لتنفيذ أعمال/المريخ التى تختص بالفنون/الزهرة كأنشطة الرسم والنحت والديكور وتصميم الأزياء والمجوهرات وحتى تنجيد صالونك القديم أو دهان سيارتك أو شراء فرش جديد لها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تجديد الديكور ولو بإعادة ترتيب قطع الأثاث فقط تضمن تحسين حالتك المعنوية ، كما أن اللطف مطلوب فى تواصلك مع الجنس الآخر.





برج الثور: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، لاتستخف بالآخرين فلكلٍ بصمته الخاصة.





برج الجوزاء: أحد الأخطاء التى إرتكبتها فى حق أحدهم فى الماضى تُتاح لك الفرصة لإصلاحها اليوم ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: ماهر حاذق فى تعاملك مع كل من حولك خاصةً فى حل مشاكل الشئون العائليّة ، هذا يعنى تفويت الفرصة على بعض الأقارب المُستفزّين.





برج الأسد: كلمة طيبة ، إبتسامة رقيقة و وردة بلدى بإمكانها صنع المعجزات مع زوجة غاضبة أو أمّ مُنزعجة ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: واجه المُخطئ بخطئه لكن بعد وضع عباراتك فى ورقة سُوليفان لطيفة إن كنت لا تزال ترغب فى الإحتفاظ بوظيفتك أو بحبّ زوجتك لك.





برج الميزان: إبتعد عن التورط فى علاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.

برج العقرب: إبدأ بتأثيث ركنك الشرقى بمنزلك، ملابس وعطور جديدة ، مصاريف لكن نتيجتها مدهشة لحالتك النفسية ولحياتك الزوجيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: طاقة مُرتفعة عليك توظيفها فى عملك لحصد القرش الحلال، فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوجاً، أو رفع الأثقال الحديديّة إن كنت عازباً.





برج الجدى: الحظ فى قاموسك كلمة تعنى العمل الجاد ، هذا يعنى أداء المهمّات الثقيلة ذات المردود المُجزى ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: إن كنت لاتتمتّع بالقدرة على تحسين مستواك فى الوقت الرّاهن فعلى الأقل لاتسمح لنفسك بالنزول تحت الحدّ الذى أنت عليه الآن.





برج الحوت: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.







