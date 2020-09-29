المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من مستوي الـ 11 ألف نقطة بمستهل التعاملات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت  البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات.مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12734 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4203 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2932 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تداولات  أمس الإثنين على تباين ، ليرتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.62% منهيا  تعاملاته عند مستوي 10969 نقطة بمشتريات مؤسسية من المصريين و العرب إلا أن مبيعات الاجانب حالت دون الوصول لمستوى الـ  11000 نقطة ، فيما تراجع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان بعد أن قلص كافة مكاسبه بجنى الارباح على معظم أسهمه .و الذى جاء بقيم تداول 1.218 مليار جنيه و حجم تداول 454 مليون سهم من خلال 45406 صفقة بمخطط سيولة 45% للشراء بالتداول على 183 ورقة مالية ربحت منها 84 ورقة و تراجعت 80 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 19 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.4 مليار جنيه مسجلا 617.819 مليار بنهاية جنيه

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