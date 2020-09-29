الفاو: مصر شهدت وفرة في الغذاء بدرجة كبيرة خلال أزمة كورونا (فيديو)

قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر، إن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي، ولكن مصر استطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، لافتا إلى أن السبب في هذا النمو هو تطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد يتصف بالمرونة.





وأشار "الأمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تمكنت من إتخاذ خطوات جيدة لمواجهة الأزمة سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي، منوها بأن مصر شهدت استقرارا نسبيا بدرجة كبيرة في وفرة الغذاء خلال أزمة كورونا.





وأضاف أن أسعار السلع في الأسواق شهدت استقرارا كبيرا، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات التي استطاعت مواجهة أزمة كورونا بمرونة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.



