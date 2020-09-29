غادة عبد الرازق تشارك جمهورها بإطلالة رقيقة عبر الـ"إنستجرام"

Advertisements



نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها ، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وكانت اطلالة غادة رقيقة، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً :"ايه القمر والحلاوة دي" ، وكتب آخر:" بموت فيكي" .



وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.



ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.



