معركة بالاسلحة النارية بين أنصار مرشحين في قنا بسبب الخلاف على يافطة

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لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة نشبت بين عائلتي الغرابلية عبد التواب، بمركز فرشوط، شمالي قنا، بسبب مشاجرة على لافتة انتخابية لمرشح بالدائرة.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بفرشوط أسفرت عن مصرع عمرو عبد الرجال محمد، 20 عاما، وإصابة كل من محمود عبد الرجال محمد 20، عاما، بجرح ردي بفروة الرأس، وعبد المتعال خالد رشدي، 20 عاما، بطلق ناري بالحوض والفخذ، وخالد حسن محمود عبد التواب 59 عاما، بانفجار بمقلة العين، بسبب لافته انتخابية لعضو مجلس نواب، بين عائلة الغرابلية وعائلة عبد التواب.



تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، والمصابين، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

