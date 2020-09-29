تعيين 604 شباب.. وتحرير 140 محضر مخالفة لقانون العمل بالمنيا

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم 604 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 1943 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب.



وأوضح وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية قامت خلال أغسطس الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 441 منشأة، فضلا عن القيام بـ 21 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 150 محضرًا سلامة وصحة مهنية و17 حالة غلق إداري و7 ندوات توعية، فضلًا عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.



أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1021 منشأة يعمل بها 1222 عاملًا، وأسفر التفتيش عن تحرير 140 محضر مخالفة قانون العمل، كما تم تلقى 24 شكوى عمالية تم تسوية 11 شكوى منها، وإحالة 10 شكوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين، بالإضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.



وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 17 محضرًا للمنشآت المخالفة.





وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يتبادلان الدروع في حفل توزيع عقود لذوي القدرات وشهادات "أمان"







تبادل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق درع الوزارة وأوسكار المحافظة.



وأهدى "سعفان" درع الوزارة للمحافظ تقديرا لجهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة والعمل والعمال، كما أهدى "غراب" أوسكار المحافظة للوزير لدوره وحرصه على دعم والحفاظ على حقوق العمال بصفة عامة والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وخلق علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.



كما أهدى الوزير درع الوزارة للدكتور شعلان، كما أهدي رئيس جامعة الزقازيق درع الجامعة للوزير فضلا عن درع ملتقى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التابعة للجامعة



جاء ذلك في ختام حفل تسليم عقود العمل لذوي القدرات الخاصة، وتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، وبدء الملتقى العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار ( صفر إصابات 2 ) بمستشفيات جامعة الزقازيق في أسبوع السلامة والصحة المهنية.



