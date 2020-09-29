19 مليون مشاهدة لأغنية "يا حبيبي" لمحمد رمضان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حقتت أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان ، نجاحاً كبيراً، ونسب مشاهدات عاليه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، فتخطت ال 19 مليون مشاهدة .


ونشر محمد رمضان مقطع من الأغنيه عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "يا حبيبي.. ثقة في الله نجاح". 


وحقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 13,207,822 مشاهدة بعد أسبوعين من  طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب


الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك


تقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

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