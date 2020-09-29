"بالبنط العريض" تحقق 155 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، نجاحاً كبيراً ، فاقتربت من ال 155 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.


وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".


الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

تعد أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.



وأيضاً حققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أكثر من 16 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو.


يذكر أن أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.


وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".


وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

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