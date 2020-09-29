مجدي كامل يحذر من منتحلي شخصيته على "فيسبوك"

حذر الفنان مجدي كامل جمهوره ومتابعيه من انتحال شخصيته على فيسبوك، موضحاً أنه لا يمتلك أي حسابات عليه.





وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "مساء الخير.. أنا معنديش فيس بوك ولا أي صفحة.. أنا معنديش غير إنستغرام ده.. حد بيتكلم علي الفيس باسمي.. لو سمحتم اعملوا بلاغات ضد أي صفحة علي الفيس باسمي".





من ناحية أخرى، كان الفنان مجدي كامل، قد أعلن عن دمار منزله عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"إنستجرام"، بعد أن غرق بالمياه.





وعلق كامل على الفيديو بقوله: "قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله”، ونال الفيديو العديد من التعليقات من جمهوره وأصدقائه، وعلقت الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلة: “إحنا زيك بالظبط نفس المنظر قدر الله وماشاء فعل".



