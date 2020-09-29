الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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كشف الإعلامي محمد فاروق، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، رفضت التعاقد مع الدولي التونسي أنيس البدري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أنيس البدري تم عرضه على لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بعد اقتراب رحيله عن اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة ولكن تم رفضه من جانب مسؤولو الأحمر".
 
وأضاف: "أنيس البدري ابتعد عن مستواه كثيرًا منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي، واقترب من فسخ عقده مع اتحاد جدة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية".

وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.



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