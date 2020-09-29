أستاذ أوبئة: إصابات كورونا زادت بين صفوف الشباب

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن بعض الدول الأوروبية تشهد زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا أكثر مما كان الوضع عليه في مرحلة الذروة.





وأضاف "عنان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا أعراضه أصبحت أخف، والإصابات زادت بين صفوف الشباب، وهناك أكثر من دراسة تعمل على دراسة تحول فيروس كورونا ولم يثبت علميًا حتى الآن أن فيروس كورونا تحور وأصبح أضعف.





وأشار إلى أن مصر أصبحت جاهزة للتعامل مع فيروس كورونا من حيث توفر المستشفيات وبروتوكولات العلاج، معلقا: "لو في حالة وفاة واحدة يبقى الموجة مخلصتش، ولما نوصل لزيرو وفيات تبقى الموجة الأولى خلصت، وغالبًا مش هنمر بها".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 506 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.



