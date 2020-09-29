بيطرى البحر الأحمر: تحصين 59,540 جملا قادم من السودان منذ يناير الماضي

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، برأسة الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري، عن استمرار حملة تحصينات الحمى القلاعية، فى جميع مدن المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية.



وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن الحملة مستمرة في أعمالها بمدن المحافظة بشكل منتظم لتحصين جميع رؤوس الماشية، وذلك عن طريق فرق متنقلة من الأطباء البيطريين بكل إدارة والمعاونين لتحقيق أهداف الحملة القومية.





وفى تصريحات خاصة أكد الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى، بمحافظة البحر الأحمر، أن تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تم فحص وتحصين 59540 ألف جمل قادمة من السودان الشقيقة ضد حمى الوادى المتصدع والقلاعية بجانب الكشف الطبي الظاهرى للتأكد من خلو أى حيوانات من الأمراض قبل دخولها البلاد، وذلك منذ يناير 2020، حتى نهاية سبتمبر الجاري.





وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، أنه بمجرد وصول رؤوس الجمال على المنافذ يتم حجرها بمحجر الشلاتين والكشف عليها ظاهريا ثم التأكد من خلوها من اى امراض من خلال اخذ عينة منها وفحصها للتأكد من خلوها من حمى الوادى المتصدع واى أمراض أخرى، ثم يتم تحصينها ضد حمى الوادى المتصدع، للتأكد من خلوها من أى امراض لعدم تسلل أى أمراض إلى البلاد.



كما أوضح مدير عام الطب البيطرى أن خلال شهر سبتمبر الجارى تم فحص 8 آلاف و729 رأس جمل قادمة من السودان بمحجر الشلاتين، مؤكدا على أن خلال عملية الفحص يتم اتباع الاجراءات الاحترازية على الاطباء والعاملين البيطرين بدقة شديدة وتعقيمهم جيدا قبل التعامل مع الحيوانات القادمة من الخارج وبعد فحصها حفاظًا على سلامة الأطباء البيطريين.



وتابع مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن فحص وتحصين الحيوانات القادمة من الخارج، ياتى من منطلق الحفاظ على الثروة الحيوانية الواردة لمصر ومنع دخول الاوبئة والامراض إلى البلاد، وذلك عن طريق رشها جيدا بالمبيدات للقضاء على الحشرات الخارجية التى من الممكن أن ترد عن ورودها لمصر وتكون حاملة للأمراض والأوبئة.