أذربيجان: الجيش يشن هجوما جنوب قره باغ

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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شنت القوات الأذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، هجوما على محور مدينة فضولي الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بيانًا قالت فيه: إنه "منذ صباح اليوم، يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه لتحرير مدينة فضولي"، مضيفة أنه تم تدمير أربع دبابات تابعة للقوات المسلحة الأرمنية هذا الصباح على محور فضولي – جبرائيل.

 

والجدير بالذكر أن جزءا من منطقة فضولي، بما في ذلك مدينة فضولي نفسها، باتت تحت سيطرة الجانب الأرمني بعد معارك عام 1993.

تعرضت محافظة داشكسان البعيدة عن ساحة العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، لقصف مدفعي أرمني، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الاذربيجانية.

 

ووفقًا لوزارة الدفاع الاذربيجانية، انطلق القصف من أراضي محافظة وأردنيس الأرمنية، وبدأ في الساعة 07:30 صباح اليوم.

 

وأكدت وزارة الدفاع الاذربيجانية، أن الجيش سيتخذ "إجراءات جوابية مناسبة".

 

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

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