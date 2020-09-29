"صحة الشرقية": فحص 1.2 مليون مواطن بمبادرة الأمراض المزمنة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن المحافظة بها أكثر من 750 فريقًا للكشف عن المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوى وعلاج الأمراض غير السارية.

وأضاف مسعود، خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه جرى الكشف على أكثر من 1.2 مليون مواطن في 13 يومًا، وإحالة 36 ألف مواطن منهم لاستخراج قرارات على نفقة الدولة وإعادة الفحص مرة أخرى في المستشفيات من قبل الاستشاريين والأخصائيين.

وتابع: "في مارس من العام الماضي انطلقت مبادرة الرئيس السيسي للكشف عن فيروس سي، وأنهيناها في المحافظة بعد 45 يومًا، وكشفنا على أكثر من 3.7 مليون مواطن، وتم إحالة منهم 52 ألف مواطن لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، موضحا أن من حصل على علاج فيروس سي أكثر من 67 ألف مواطن".

يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصحة العامة للمواطنين، بإطلاق المبادرات الصحية، بالمجان، وتسهيل كافة الإجراءات، كفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، تحت شعار "100 مليون صحة".

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة.

١. انطلقت مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، تجريبيًا يوم 21 من شهر يونيو الماضي، لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين.

٢. ونجحت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة"، في فحص مليون وو654 ألفا و934 مواطنًا.

٣. انطلقت المبادرة تحت شعار "100 مليون صحة"، حيث تستهدف تقديم العلاج بالمجان.

٤. تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، بالتوسع في الفئات المستهدفة.

٥. تقدم المبادرة، خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية.

٦. تستمر المبادرة في فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر، طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

٧. يمكن للمواطنين أقل من 40 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة التردد على المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

٨. في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة".

٩. تقدم خدمات المبادرة بجميع المحافظات، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية.

١٠. يمكنك معرفة أماكن المبادرة من خلال تطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

١١. ويشارك فيها قرابة 6548 فريقًا طبيًا، حيث تم تدريبهم على بروتوكولات العلاج المعتمدة وأجهزة الفحص المختلفة.

١٢. تخصص وزارة الصحة، ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس.

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