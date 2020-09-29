موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد النادى الأهلى لمواجهة الترسانة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر والذي يعود بعدما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مبارياته المؤجلة.





وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وسيذاع لقاء الأهلي والترسانة يوم الأربعاء على قناة أون تايم سبورتس.





وكان النادى الأهلى حقق الفوز على فريق طنطا ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف دون رد سجله اللاعب عمرو السولية ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي توج بلقبها المارد الأحمر للمرة ال 42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.





بينما سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.



