موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر والقنوات الناقلة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
Advertisements
يستعد النادى الأهلى لمواجهة الترسانة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر والذي يعود بعدما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مبارياته المؤجلة.

وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وسيذاع لقاء الأهلي والترسانة يوم الأربعاء على قناة أون تايم سبورتس.

وكان النادى الأهلى حقق الفوز على فريق طنطا ضمن مباريات الجولة الماضية بهدف دون رد سجله اللاعب عمرو السولية ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي توج بلقبها المارد الأحمر للمرة ال 42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

بينما سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

يورجن كلوب يفتح النار على كين

منذ أقل من ساعتين

أرتيتا: ننتظر مستوى ليفربول

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

10:27 ص

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

07:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟