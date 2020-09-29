أرمينيا تقصف محافظة أذربيجانية في قره باغ

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
Advertisements

تعرضت محافظة داشكسان البعيدة عن ساحة العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، لقصف مدفعي أرمني، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الاذربيجانية.

 

ووفقًا لوزارة الدفاع الاذربيجانية، انطلق القصف من أراضي محافظة وأردنيس الأرمنية، وبدأ في الساعة 07:30 صباح اليوم.

 

وأكدت وزارة الدفاع الاذربيجانية، أن الجيش سيتخذ "إجراءات جوابية مناسبة".

 

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

 

هاجمت أذربيجان، فجر اليوم الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

 

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

 

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

 

 وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

 

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

 

 وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة هليكوبتر لأذربيجان جرى إسقاطها، لكن طاقمها نجا.

 

 

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

أخبار تهمك

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

أرتيتا: ننتظر مستوى ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الدوري السعودي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع مالانجو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

نجم برشلونة في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس الاستغناء عن نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

يورجن كلوب يفتح النار على كين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد حسن: بيراميدز يخطط لضم نجمي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتخلص من 5 لاعبين في 5 أكتوبر

منذ ساعة و 24 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

ميدو يفتح النار على إدارة الأهلي

09:05 ص

أزمة عنيفة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

10:27 ص

برشلونة يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:31 ص

الأهلي يستقر على المدرب الجديد

07:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟