أحمد كمال أبو رية لـ"الفجر الفني:"ردود الأفعال على "قوت القلوب" كانت مفاجأة ووالدي كان قاسيًا عليّ"

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يُشارك الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية حاليًا في مسلسل "قوت القلوب" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "الحياة".



وتحدث أحمد كمال أبو رية في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن كواليس العمل، حيث أكد أنها كانت رائعة ومليئة بالبهجة، مُشيرًا إلى أنه كان يطلب من والدته الفنلنة ماجدة زكي خلال الكواليس الأ تخبره إذا أخطأ كي لا يعتقد أحدًا أنها تفعل ذلك لأنه نجلها لكنه تفاجئ بعدما وجدها تفعل ذلك مع كل الناس، مُوضحًا أنها تحرص جيدًا على أن تظهر جميع المشاهد بجودة عالية، قائلاً :"لو في حد أدائه في التمثيل نص نص وهي أدائها تمام وراضية عنه تعيد عشان خاطر للي قصادها يبقى في نفس المستوى وأعلى مستوى ليه" .



وتابع أحمد كمال أبو رية قائلاً :"أنه كان يطمئن كثيرًا في المشاهد التي كان يتواجد فيها أمام والدته، وأنه استمتع كثيرًا بالعمل معها.



وعن كواليس العمل مع محمد أنور فأكد أنه فنان جميل يتمتع بقدر كبير من الاحترام والرُّقِي، وبجانب ذلك فهو يتمتع بروح الكوميديا، قائلاً:" لكنه في المسلسل مبيهزرش خالص فاحنا في الكواليس بنضحك ضحك هستيري".





وعن ردود الأفعال قال أنه استقبل تعليقات عديدة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل كثيرة من قبل زملائه يخبرونه فيها على اعجابهم بدور "عوض" الذي قام بتقديمه، قائلاً :"اتفاجئت بردود الأفعال واتفاجئت كمان لما روحت اتفسح في اسكندرية والناس بتوقفني وبتقولي يا محامي يا محترم، مكنتش متوقع كده بصراحة، الناس حبت عوض من غير أي سبب، وأنا ماليش دخل في ده، أنا حاولت أخلي عوض شخصية طبيعية زي ما الأستاذ الحناوي كان عاوز".



عن رد فعل والده الفنان كمال أبو رية فقال أنه كان قاسيًا عليه في بعض الملاحظات؛ لأنه كان ينتقده بشدة في المشاهد التي ظهر فيها بشكل غير جيد، مُعللاً ذلك بخوفه الشديد عليه، لكنه ومع مرور الوقت أصبح سعيدًا بعمله، قائلاً :" دلوقتي بقى مبسوط جدًا وبقى بياخد اسكرين شوت لشغلي من فيسبوك وتويتر ويبعتلي وبيقولي بص الناس مبسوطة بشغلك ازاي".



مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، جميل برسوم، محمد أنور، سهر الصايغ. خالد زكي، رانيا فريد شوقى، ديانا هشام، إسلام جمال.